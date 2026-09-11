ارتياحك لعودة أطفالك إلى المدرسة.. هل يرافقه شعور بالذنب؟ ماذا يقول علم النفس؟

الرغبة في بعض الهدوء واستعادة الروتين ليست دليلاً على ضعف الأمومة أو الأبوة.بل استجابة نفسية وجسدية طبيعية بعد فترة طويلة من الإرهاق الذهني.لماذا قد تكون العودة إلى المدرسة مفيدة للأسرة؟الروتين والهيكلية اليومية يساعدان على:• تنظيم مواعيد النوم• انتظام الوجبات• تقليل اليومية• الحد من المشاحنات بين الأشقاءما ينعكس إيجاباً على المناخ الأسريماذا عن شعور الذنب؟قد تشعر بالذنب لأنك سعيد بعودة أطفالك إلى المدرسة.لكن يمكن أن تجتمع مشاعر مختلفة في الوقت نفسه:• الحب• الراحة• الاشتياق• الإرهاقالمشاعر المتناقضة طبيعية، ولا تلغي إحداها الأخرى.تزيد الضغطصور العائلات المثالية، والإجازات، و"الأبوة المثالية"…تجعل يشعران بأن حاجتهما للراحة تعني أنهما لا يستمتعان بوقتهما مع أطفالهما بما يكفيلكن ما نراه ليس الصورة الكاملةإرشادات نفسية• اعترف بما تشعر به بدلاً من مقاومته.• حاجتك إلى الراحة لا تجعلك والداً سيئاً.• لا تقارن حياتك العائلية بما تراه على منصات التواصل.تقبّل المشاعر المركبة:ليس عليك اختيار شعور واحد.يمكن أن تحب أطفالك وتشتاق إليهم… وفي الوقت نفسه تشعر بالارتياح لعودتهم إلى المدرسة.