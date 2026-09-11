ارتياحك لعودة أطفالك إلى المدرسة.. هل يرافقه شعور بالذنب؟ ماذا يقول علم النفس؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مخزونات النفط الأمريكية تنخفض بمقدار 400 ألف برميل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ارتياحك لعودة أطفالك إلى المدرسة.. هل يرافقه شعور بالذنب؟ ماذا يقول علم النفس؟

2026-09-11 | 05:08 2026-09-11T05:08:56+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
24 شوهد
Alsumaria Tv
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Print
Alsumaria Tv

هل شعرت بالارتياح لانتهاء الإجازة؟
بعد أسابيع من الإرهاق، قد تكون العودة إلى المدرسة فرصة لاستعادة الهدوء والروتين والمساحة الشخصية.

الرغبة في بعض الهدوء واستعادة الروتين ليست دليلاً على ضعف الأمومة أو الأبوة.
بل استجابة نفسية وجسدية طبيعية بعد فترة طويلة من الإرهاق الذهني.

لماذا قد تكون العودة إلى المدرسة مفيدة للأسرة؟
الروتين والهيكلية اليومية يساعدان على:
• تنظيم مواعيد النوم
• انتظام الوجبات
• تقليل الفوضى اليومية
• الحد من المشاحنات بين الأشقاء

ما ينعكس إيجاباً على المناخ الأسري

ماذا عن شعور الذنب؟
قد تشعر بالذنب لأنك سعيد بعودة أطفالك إلى المدرسة.
لكن يمكن أن تجتمع مشاعر مختلفة في الوقت نفسه:
• الحب
• الراحة
• الاشتياق
• الإرهاق

المشاعر المتناقضة طبيعية، ولا تلغي إحداها الأخرى.

السوشل ميديا تزيد الضغط
صور العائلات المثالية، والإجازات، و"الأبوة المثالية"…
تجعل الوالدين يشعران بأن حاجتهما للراحة تعني أنهما لا يستمتعان بوقتهما مع أطفالهما بما يكفي
لكن ما نراه ليس الصورة الكاملة

إرشادات نفسية
• اعترف بما تشعر به بدلاً من مقاومته.
• حاجتك إلى الراحة لا تجعلك والداً سيئاً.
• لا تقارن حياتك العائلية بما تراه على منصات التواصل.

تقبّل المشاعر المركبة:
ليس عليك اختيار شعور واحد.
يمكن أن تحب أطفالك وتشتاق إليهم… وفي الوقت نفسه تشعر بالارتياح لعودتهم إلى المدرسة.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 

للنساء فقط

ترندات

إنفوغراف

بالفيديو

العودة إلى المدرسة

السومرية

اطفال

السوشل ميديا

الوالدين

الفوضى

ﻹعادة

أبوت

&quot;بيع لحم الخنزير ليس جريمة بالقانون&quot;.. خبير قانوني يثير الجدل
21.43%
05:02 | 2026-09-10
"بيع لحم الخنزير ليس جريمة بالقانون".. خبير قانوني يثير الجدل
05:02 | 2026-09-10
شهر أيلول في العراق.. هل يتضمن عطلا رسمية للموظفين؟
20.79%
10:43 | 2026-09-09
شهر أيلول في العراق.. هل يتضمن عطلا رسمية للموظفين؟
10:43 | 2026-09-09
قوة خاصة من النزاهة تداهم شركة &quot;بلال المالكي&quot; ومنزله في الكرادة
11.88%
06:35 | 2026-09-09
قوة خاصة من النزاهة تداهم شركة "بلال المالكي" ومنزله في الكرادة
06:35 | 2026-09-09
الدولار يتراجع قليلاً في البورصة المحلية
11.39%
09:37 | 2026-09-09
الدولار يتراجع قليلاً في البورصة المحلية
09:37 | 2026-09-09
أبل تطلق هواتف آيفون 18.. اليكم الأسعار
9.32%
13:34 | 2026-09-09
أبل تطلق هواتف آيفون 18.. اليكم الأسعار
13:34 | 2026-09-09
عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات ورجال أعمال عراقيين
8.85%
15:09 | 2026-09-10
عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل شركات ورجال أعمال عراقيين
15:09 | 2026-09-10
دولة عربية تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات.. ما السبب؟
8.18%
07:13 | 2026-09-10
دولة عربية تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات.. ما السبب؟
07:13 | 2026-09-10
رغم انخفاضه.. اسعار الدولار مازالت فوق المعدلات المتداولة
8.15%
03:50 | 2026-09-10
رغم انخفاضه.. اسعار الدولار مازالت فوق المعدلات المتداولة
03:50 | 2026-09-10
المزيد
اخترنا لك
قبل أن تجرب "تريند الثمانينات".. هل تعلم أن وجهك قد يُباع في "الدارك ويب"
06:17 | 2026-09-10
دبي تحظر "الكلمات السحرية" في التسويق الطبي وتلزم المؤثرين بالقواعد الجديدة
08:24 | 2026-09-08
8 ظواهر فلكية ساحرة في أيلول 2026
04:04 | 2026-09-07
مشروبات صباحية بديلة عن القهوة.. تساعدك على التركيز
11:18 | 2026-09-06
الذكاء الاصطناعي في الخفاء.. دراسة: أكثر من نصف الموظفين يستخدمونه سرا
06:22 | 2026-09-05
أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط العين.. هل تعرفها؟
06:42 | 2026-09-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.