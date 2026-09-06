مشروبات صباحية بديلة عن القهوة.. تساعدك على التركيز

الماءقد يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم في دعم التركيز واليقظة وسرعة الاستجابةأبسط بديل للقهوةالشاي الأخضريجمع بين الكافيين و«إل-ثيانين»، ما قد يساعد على التركيز واليقظة بتأثير أكثر هدوءًاالماتشامصنوعة من أوراق الشاي الكاملة، وتوفر الكافيين و«إل-ثيانين» بكميات قد تكون أعلى من الشاي الأخضر التقليديالمتةتحتوي على الكافيين والثيوبرومين، وقد تمنح دفعة من النشاط واليقظةالكاكاو الساخنيحتوي على كمية محدودة من الكافيين، إلى جانب الثيوبرومين المرتبط بالانتباهسموذي غني بالبروتين أو كوكتيل الفواكهقد يساعد على توفير طاقة أكثر استقرارًا، خصوصًا إذا كان خاليًا من السكريات المضافة