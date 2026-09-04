أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط العين.. هل تعرفها؟

السبب الأول: الوراثة

إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بالغلوكوما، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بها.

السبب الثاني: التقدم في العمر

مع التقدم في السن، قد تقل كفاءة تصريف السوائل داخل العين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغطها.



السبب الثالث: تراكم السوائل داخل العين

عندما لا تتصرف السوائل بالشكل الطبيعي، يرتفع ضغط العين تدريجيا.

انتبه!

ارتفاع ضغط العين لا يسبب أعراضًا واضحة في كثير من الحالات، لكنه قد يؤثر في العصب البصري إذا لم يُكتشف مبكرا. ارتفاع ضغط العين لا يسبب أعراضًا واضحة في كثير من الحالات، لكنه قد يؤثر في العصب البصري إذا لم يُكتشف مبكرا.

لا تنتظر ظهور الأعراض

فحص العين الدوري هو أفضل وسيلة للكشف المبكر وحماية البصر.

متى كانت آخر مرة أجريت فيها فحصا للعين؟