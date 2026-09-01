علامات قد تشير إلى سرطان البنكرياس.. لا تتجاهلها

سرطان البنكرياس يُعرف بـ "المرض الصامت" لأنه غالبًا لا يسبب أعراضًا واضحة في مراحله الأولىألم مستمر في منتصف الظهر يمتد من أعلى البطن إلى الخلف قد يكون من العلامات التحذيريةفقدان وزن سريع وغير مبرر دون اتباع حمية أو زيادة في النشاط البدني يستدعي الانتباهالورم قد يؤثر في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى فقدان الشهية والوزنالإصابة المفاجئة بالسكري من النوع الثاني لدى شخص لا يملك عوامل خطر قد تكون مؤشرًا يستحق التقييميزداد القلق إذا ترافق ألم الظهر مع:- فقدان الوزن- اليرقان (اصفرار الجلد أو العينين)- السكري المفاجئلا تتجاهل هذه العلامات، فالتشخيص المبكر قد ينقذ الحياة.