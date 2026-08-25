هل تساعد حمية البحر المتوسط في تقليل الصداع النصفي المزمن؟

الالتزام بحمية البحر المتوسط ارتبطبانخفاض خطر الصداع النصفي المزمن بنحو 3 مراتحتى بعد مراعاة عوامل مثل:- العمر والجنس- مؤشر كتلة الجسم- مدة المرض- استخدام المسكنات- نمط الحياةارتبطت الحمية بانخفاض عدد أيام الصداع شهريًالكن هذه النتيجة لم تبقَ ذات دلالة بعد تعديل بعض العوامل الغذائية- شرب الماء- المشروبات الغازية المحلاة- الكافيين