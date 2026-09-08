شاهد.. النيران تتصاعد من احدى المصافي السعودية

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لحجم الاضرار التي سببها القصف الحوثي على منشآت نفطية سعودية فجر اليوم.

واظهر مقطع الفيديو ان النيران ارتفعت بشكل كبير من إحدى النفطية بعد استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية.