بالفيديو.. مشتركون يشكون بطء خدمة سوبر سيل: لا تلبي الطموح

واكدوا ان "هناك صعوبة بتحميل المحتوى من الإنترنت ومشاكل تبديل الأجهزة، فضلا عن عدم توفر التغطية في بعض المناطق".وقال احد المواطنين ان "خدمات شركة سوبر سيل رديئة وانا سأعود الى الشركات السابقة كونها افضل".وأضاف ان "هناك بتأخير تصريح الأعطال إضافة الى الخدمة بطيئة".فيما اكد مواطن اخر ان "خدمة سوبر سيل ليس بالطموح المطلوب الذي كان يتوقعه المواطن ووفقا لحجم الدعاية التي روجت لها الشركة"، موضحا ان "المواطن اصبح محبطا امام الخدمات لان فيها الكثير من المشاكل والقطوعات".وذكر مشترك اخر في الخدمة لـ ان "جودة الشركة ضعيفة وفي بعض الأماكن لا توجد انترنت، وهذه خسارة في الأموال"، لافتا الى ان "عدم وجود يؤثر على عملنا رغم دفع الاشتراكات".واكد ان "اعمال الصيانة تجري ببطء".