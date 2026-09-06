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بالفيديو.. مشتركون يشكون بطء خدمة سوبر سيل: لا تلبي الطموح
ترندات
السومرية نيوز – محلي
شكا مشتركون في شركة سوبر سيل من بطء الخدمة وتأخر معالجة مشكلات الاتصالات.
2026-09-06 | 11:55
2026-09-06T11:55:24+00:00
Alsumaria Tv
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بالفيديو.. مشتركون يشكون بطء خدمة سوبر سيل: لا تلبي الطموح
190 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
شكا مشتركون في شركة سوبر سيل من بطء الخدمة وتأخر معالجة مشكلات الاتصالات.
واكدوا ان "هناك صعوبة بتحميل المحتوى من الإنترنت ومشاكل تبديل الأجهزة، فضلا عن عدم توفر التغطية في بعض المناطق".
وقال احد المواطنين ان "خدمات شركة سوبر سيل رديئة وانا سأعود الى الشركات السابقة كونها افضل".
وأضاف ان "هناك بتأخير تصريح الأعطال إضافة الى الخدمة بطيئة".
فيما اكد مواطن اخر ان "خدمة سوبر سيل ليس بالطموح المطلوب الذي كان يتوقعه المواطن ووفقا لحجم الدعاية التي روجت لها الشركة"، موضحا ان "المواطن اصبح محبطا امام الخدمات لان فيها الكثير من المشاكل والقطوعات".
وذكر مشترك اخر في الخدمة لـ
السومرية نيوز
ان "جودة الشركة ضعيفة وفي بعض الأماكن لا توجد انترنت، وهذه خسارة في الأموال"، لافتا الى ان "عدم وجود
الانترنت
يؤثر على عملنا رغم دفع الاشتراكات".
واكد ان "اعمال الصيانة تجري ببطء".
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