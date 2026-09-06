توتر أمام بوابتي شركتي نفط البصرة وتوزيع المنتجات النفطية.. ماذا حدث؟ (شاهد)

ولم تكن هذه المرة الأولى، إذ شهدت المحافظة، يوم الأربعاء (2 أيلول 2026)، توترات احتجاجية عقب منع القوات الأمنية للمعتصمين من إغلاق بوابة شركة (الزقورة) وعرقلة دخول الموظفين، وسط مشاهد وثقت اعتداءات واعتقالات مماثلة، في ظل تمسك المحتجين بمطلب توفير عقود عمل ضمن تشكيلات .وكانت أمهات المتظاهرين قد شاركن، يوم الثلاثاء (1 أيلول 2026)، في مسيرة تضامنية ارتداءً للسواد وقراءةً لـ"دعاء الزيارة" مؤازرةً لأبنائهن المطالبين بعقود في الشركات النفطية الرابحة، مع التأكيد على الاستمرار حتى تحقيق المطالب.يُذكر أن خريجي الهندسة والتخصصات النفطية والعلوم في كانوا قد أعلنوا اعتصامهم المفتوح، في (31 آب 2026)، أمام شركتي نفط البصرة والناقلات النفطية تحت شعارات تطالب بإنهاء التهميش وإقرار الحقوق، وذلك بعد يوم واحد من تعرضهم لاعتداءات من قبل عناصر في قوات حفظ القانون خلال انطلاق تظاهراتهم، يوم (30 آب 2026).