تفاصيل عملية "ظل العدالة" في العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز الحاكم في بيان ورد لـ ، ان "تفاصيل عملية ظل العدالة التي ينفذها الجهاز بالتنسيق مع الجهات القضائية، تهدف لتنفيذ مذكرات القبض السابقة والحالية في والمحافظات".وأضاف انه "تم إلقاء القبض على أكثر من (500) متهم حتى الآن، فيما تتواصل العملية لملاحقة بقية المطلوبين".