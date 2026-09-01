مخبأة في الاسمنت الأبيض.. ضربة جديدة تطيح بـ10 كغم من الكريستال في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "تجار السموم لم يتركوا وسيلةً إلا وسلكوها لتمرير مخدراتهم وإخفائها عن أعين ، فاختاروا مادة الاسمنت الأبيض مخبئا لكمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة، ظناً منهم أن أساليبهم ستُفلت من قبضة رجال ، إلا أن العمل الاستخباري الدقيق أحبط مخططهم".وأضافت "بعد جهد استخباري ومتابعة من اليد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية وباشراف تمكنت مفارز قسمي التحقيقات الخاصة والتقنيات في من ضبط (10) كغم من مادة الكريستال المخدرة كانت مخبأة بطريقة تمويهية داخل مادة الاسمنت الأبيض، وإلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بهذه السموم".واكدت أن "محاولات تجار المخدرات في التمويه والإخفاء لن تمنحهم ملاذاً آمناً"، مشيرة الى "المضي بعزمٍ في ملاحقة المتاجرين والمروجين".