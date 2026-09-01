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مخبأة في الاسمنت الأبيض.. ضربة جديدة تطيح بـ10 كغم من الكريستال في بغداد
ترندات
السومرية نيوز – امني
اعلنت مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 10 كغم من الكريستال والاطاحة بثلاثة متاجرين في بغداد.
2026-09-01 | 05:02
2026-09-01T05:02:49+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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مخبأة في الاسمنت الأبيض.. ضربة جديدة تطيح بـ10 كغم من الكريستال في بغداد
116 شوهد
السومرية نيوز
– امني
اعلنت
مديرية شؤون المخدرات
التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 10 كغم من الكريستال والاطاحة بثلاثة متاجرين في
بغداد
.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "تجار السموم لم يتركوا وسيلةً إلا وسلكوها لتمرير مخدراتهم وإخفائها عن أعين
الأجهزة الأمنية
، فاختاروا مادة الاسمنت الأبيض مخبئا لكمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة، ظناً منهم أن أساليبهم ستُفلت من قبضة رجال
المخدرات
، إلا أن العمل الاستخباري الدقيق أحبط مخططهم".
وأضافت "بعد جهد استخباري ومتابعة من اليد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية وباشراف
محكمة التحقيق المركزية في الرصافة
تمكنت مفارز قسمي التحقيقات الخاصة والتقنيات في
المديرية العامة
من ضبط (10) كغم من مادة الكريستال المخدرة كانت مخبأة بطريقة تمويهية داخل مادة الاسمنت الأبيض، وإلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بهذه السموم".
واكدت أن "محاولات تجار المخدرات في التمويه والإخفاء لن تمنحهم ملاذاً آمناً"، مشيرة الى "المضي بعزمٍ في ملاحقة المتاجرين والمروجين".
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