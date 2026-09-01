بالفيديو.. شاب ينتحر حرقا بالبنزين في البصرة

– محلي

اقدم شاب من أهالي ، على الانتحار حرقا بالبنزين.

ووفقا لفيديو على التواصل الاجتماعي فان شابا اقدم على سكب البنزين على نفسه واشعال النار في جسده بقضاء في ما أدى الى مصرعه في الحال".