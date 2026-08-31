من "مرض غير خطير" إلى الوفاة خلال ساعات.. والد طفلة يطالب بالتحقيق مع مستشفى في بغداد

وقال محمد في حديث لـ ، إن ابنته بدأت تعاني من آلام في البطن، وكانت حالتها العامة طبيعية وقادرة على المشي، ما دفع العائلة إلى نقلها إلى البلدي في لتلقي العلاج.وأضاف أن الطفلة خضعت، بعد وصولها إلى المستشفى، لفحوصات شملت "تحليل الدم وتحليل الخروج"، قبل أن يبلغهم الكادر الطبي بأنها مصابة بـ"الدزنتري"، مشيراً إلى أنها تلقت مغذيات ودواء "براسيتول".وأوضح والد الطفلة، أنه سأل الكادر الطبي عن مدى خطورة حالتها، فأُبلغ بأن المرض "غير خطير ولا يستدعي نقلها إلى مستشفى آخر"، قبل أن يُطلب إبقاؤها في المستشفى والرقود في إحدى الردهات.وبين أن درجة حرارة ابنته وصلت، إلى 41 درجة مئوية، مؤكداً أن العائلة أبلغت الطبيب بذلك، إلا أن العلاج اقتصر، على "البراسيتول"، من دون أن تنخفض درجة الحرارة بالشكل المطلوب.وتابع: "عدت إلى المنزل، وفي صباح اليوم التالي اتصلت بي زوجتي وأخبرتني بأن حالة الطفلة تدهورت، وعند وصولي وجدتها فاقدة للوعي ولا تتنفس إلا بصعوبة".وأشار محمد إلى أن ابنته فارقت الحياة بعد تدهور حالتها، معرباً عن استغرابه من إبلاغ العائلة في المستشفى بأن حالتها والمرض الذي شخصت به "غير خطير"، ثم وفاتها بعد ساعات.واتهم والد الطفلة، الكادر الطبي بـ"التقصير في متابعة حالتها"، كما شكك بصحة التشخيص والعلاج المقدمين لها، مطالباً الجهات الصحية والرقابية المختصة بالتحقيق في القضية والكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة ابنته.وقال محمد: "نطالب بمحاسبة المقصرين، لأن بنتي انقتلت بسبب الإهمال، وأطالب بأقصى العقوبات بحق من يثبت تقصيره".ولم يتسن لـ نيوز، الحصول على رد رسمي من مستشفى ابن البلدي أو الجهات الصحية المختصة بشأن ملابسات الحالة.