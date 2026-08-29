موجة ترابية تغطي محافظة عراقية (فيديو)

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لحالة الطقس في .

واظهر مقطع الفيديو الذي تابعته ، تعرض الى عاصفة ترابية مع سيطرة غيوم كثيفة على أجواء المحافظة.