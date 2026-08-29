رغم الطقس اللاهب.. أجواء شتوية تتخللها امطار وانخفاض بالحرارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يومي غد الاحد سيكون غائما في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية في وغائم جزئي في والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق"، مبينة ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم عن اليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقة الشمالية وصحو في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط إلى (40) كم في المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن فيها ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".