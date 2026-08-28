الموارد تعلن تكثيف الجهود لإنجاز مشروع ماء البصرة الأنبوبي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، انه "أستناداً لتوجيهات وزير الموارد المائية ، أعلنت إستمرار أعمال تنفيذ مشروع ماء الانبوبي احد مشاريع البرنامج الحكومي"، مشيرةٌ الى "إنها إنجزت 45كم من أعمال استبدال القناة المفتوحة بإستخدام انابيب مغلقة وبواقع خطين كل منها 2 متر وبطاقة تصريفية 10م٣/ثا, والعمل جار لإكمال 15كم، من الطول الكلي للمشروع البالغ 60 كم".وبينت الوزارة ان "المشروع يُعد من الخطط الإستراتيجية، للتحول من القنوات المفتوحة الى المغلقة، لتقليل الضائعات المائية والتبخر والحد من التجاوزات على الحصص المائية، وتأمين إيصال المياه لمحافظتي البصرة وذي قار بكمية ونوعية جيدة، وتجهيز محطات الاسالة بالمياه الخام لديمومة عملها بشكل منتظم".وأضافت ان "الاعمال توزعت على ثلاث قواطع، شملت تنفيذ محطة PS2 الجديدة المكونة من 14مضخة مترية ومحطة ثانوية، وأعمال مد وكبس الأنابيب بواقع خطين لمسافة 45 كم، وتركيب إقفال عند كل 3 كم، الى جانب أعمال تنفيذ احواض المذب ودفن الأنابيب بمادة السبيس والتراب النظيف المفحوص مختبرياً".