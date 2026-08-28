السيد الصدر: العجب بمن يحتفل ويفرح بنجاة موسى من الغرق في عاشوراء ولا يحتفلون بولادة الرسول الأعظم

وقال في خُـطْـبَـةُ صَـلاَةِ الْجُمُعَـةِ وتابعتها ، انه "لَا يَنْبَغِي عَلَى الْمُؤْمِنِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمُخْلِصِ الْفَرَحُ بِالدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَبِمَا يَحْصُلُ عَلَيْهِ مِنْ أُمُورٍ دُنْيَوِيَّةٍ كَالْمَالِ وَالشُّهْرَةِ وَالسُّلْطَةِ وَمَا إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.وَأَمَّا الْفَرَحُ بِالْأُمُورِ الْأُخْرَوِيَّةِ فَهُوَ أَمْرٌ مَمْدُوحٌ وَمَطْلُوبٌ، وَلِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.. فَهَذِهِ الْآيَةُ تَصِفُ أَهْلَ الْجَنَّةِ بِالْفَرِحِينَ: فَرِحِينَ بِمَا ﴿آتَاهُمُ اللَّهُ﴾ مِنْ رِضْوَانِهِ وَنِعَمِهِ الْأُخْرَوِيَّةِ".واضاف ان "جَوَازُ الْفَرَحِ لِأَجْلِ الْأُمُورِ الْأُخْرَوِيَّةِ.. فَيُمْكِنُ تَعْمِيمُ جَوَازِهِ إِلَى الْفَرَحِ بِالْأُمُورِ التَّكَامُلِيَّةِ فِي الدُّنْيَا أَيْضاً.. دُونَ الْأُمُورِ التَّسَافُلِيَّةِ الدُّنْيَوِيَّةِ"، موضحا ان "أَعْظَمُ أَمْرٍ تَكَامُلِيٍّ: هِيَ وِلَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وخاتَمِهُم وَسَيِّدِ الْكَوْنَيْنِ الَّذِي أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهِ، فَهُوَ نُورُ اللَّهِ الَّذِي تَجَلَّى بِأَبْهَى صُوَرِهِ لِخَلْقِ اللَّهِ.. بَلْ يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْفَرَحِ لَا بِجَوَازِهِ فَقَطْ. فَنَحْنُ فَرِحُونَ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِوِلَادَةِ مُحَمَّدٍ وَبِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَرِسَالَةٍ وَعِصْمَةٍ وَبِنُورِ الْوِلَايَةِ مِنْ بَعْدِهِ، أَعْنِي عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ الْكَوْثَرَ.. فَنُصَلِّي لِرَبِّنَا وَنَنْحَرُ.. وَإِنَّ كُلَّ شَانِئٍ لِلْوِلَايَةِ فَهُوَ أَبْتَرُ".وتابع "من الْمَعْلُومِ أَنْ يَكُونَ الْفَرَحُ بِمَا يُرْضِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ دُونِ مَعْصِيَةٍ أَوْ فِعَالٍ مُحَرَّمَةٍ"، معربا عن استغرابه "بِمَنْ يَحْتَفِلُ وَيَفْرَحُ بِنَجَاةِ مُوسَى مِنَ الْغَرَقِ فِي ﴿عَاشُورَاءَ﴾ وَلَا يَحْتَفِلُونَ بِوِلَادَةِ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ".وادناه نص الخطبة: