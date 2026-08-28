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وزير التربية يصدر قرارا يخص المعاهد الأهلية
محليات
2026-08-28 | 02:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
427 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
وجه وزير التربية
عبد الكريم عبطان
، بإلزام المعاهد الأهلية بنصب
كاميرات
مراقبة.
وقال عبطان في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "وجه
المديريات العامة
للتربية في المحافظات كافة، بإلزام المعاهد الأهلية بنصب وربط
كاميرات
مراقبة تغطي القاعات والأروقة والمداخل والمخارج والأماكن المشتركة".
وأكد "ضرورة ديمومة عمل المنظومات خلال أوقات الدوام، وحفظ التسجيلات بصورة آمنة للرجوع إليها عند الحاجة، مع صيانتها دوريا وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها أصوليا".
كما أوعز "بإجراء زيارات ميدانية من المشرفين التربويين والاختصاصيين للتحقق من التزام المعاهد بالتعليمات واتخاذ ما يلزم وفق الضوابط، حفاظا على سلامة الطلبة والملاكات التعليمية والتدريسية والإدارية".
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