وزير التربية يصدر قرارا يخص المعاهد الأهلية

وقال عبطان في بيان ورد لـ ، انه "وجه للتربية في المحافظات كافة، بإلزام المعاهد الأهلية بنصب وربط مراقبة تغطي القاعات والأروقة والمداخل والمخارج والأماكن المشتركة".وأكد "ضرورة ديمومة عمل المنظومات خلال أوقات الدوام، وحفظ التسجيلات بصورة آمنة للرجوع إليها عند الحاجة، مع صيانتها دوريا وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها أصوليا".كما أوعز "بإجراء زيارات ميدانية من المشرفين التربويين والاختصاصيين للتحقق من التزام المعاهد بالتعليمات واتخاذ ما يلزم وفق الضوابط، حفاظا على سلامة الطلبة والملاكات التعليمية والتدريسية والإدارية".