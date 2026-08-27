الشمري: تكثيف البرامج التدريبية للكوادر الأمنية لضمان التعامل الاحترافي مع حالات الطوارئ

وذكرت خلية الاعلام الأمني، في بيان ورد لـ ، أنه "ترأس الفريق أول الركن للقوات المسلحة، الاجتماع الأول للجنة العليا لأمن المطارات، بحضور جميع أعضاء اللجنة، لبحث سبل تعزيز المنظومة الأمنية وتطوير الإجراءات التنظيمية في مختلف المنافذ الجوية للبلاد".وناقش المجتمعون "آليات تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان المعتمدة، إلى جانب تعزيز خطط تزويد المنافذ الجوية بأحدث أجهزة الفحص الذكي وتقنيات المراقبة الحديثة لرفع كفاءة التفتيش والكشف المبكر عن أي مخاطر".وشدد الشمري، على "تعزيز التنسيق الميداني بين الأجهزة العاملة كافة لتبسيط الإجراءات، وتكثيف البرامج التدريبية للكوادر الأمنية لضمان التعامل الاحترافي مع حالات الطوارئ"، مؤكداً أن "أمن المنافذ الجوية يمثل الواجهة الأساسية للبلاد ويستدعي أعلى درجات الجاهزية والانضباط".