مجلس النواب يرفع جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، أن " قرر رفع جلسته الى اشعار اخر".ووجه المجلس خلال الجلسة، " المعنية بالإسراع في تقديم الجناة إلى العدالة في حادثة منطقة الدورة كما يوجّه الحكومة بإيجاد حلول سريعة للساكنين في المناطق العشوائية".وأنهى المجلس "القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قانون تصديق الوحدة الاقتصادية بين رقم (169) لسنة 1963، فيما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية على اتفاقية بشأن الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية".وأنهى البرلمان ايضاً، القراءة الأولى لمشروع انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في عام 1928 والمكملة بالبروتوكولات للأعوام 1948، 1966، 1972 وتعديلاتها لعام 1982، 1988".وصوت المجلس على "قرار يتضمن توصية إلى الحكومة بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة الدورة مؤخرًا، وكان مضمون التوصية: 1. التوصية إلى الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن الحادثة، 2. ⁠تزويد مجلس النواب بتوصيات اللجنة ونتائج أعمالها، 3. ⁠تكليف والدفاع النيابية بمتابعة الموضوع وإعلام مجلس النواب بتفاصيله".وكان مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية برئاسة .