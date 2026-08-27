رئيس الجمهورية ينعى شهيدي حادثة الدورة: لا يمكن التجاوز على الدولة ومؤسساتها الأمنية

وقال آميدي في بيان ورد لـ ، أنه "ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ استشهاد مدير قسم شرطة الأمانة في جانب العميد طلاع، والمنتسب خالد عباس لفتة، أثناء أدائهما واجبهما الوطني والمهني في إنفاذ القانون".وتابع: "إننا، إذ ننعى شهيدي الواجب، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى ذوي الشهيدين وزملائهما، سائلين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يمنّ على عائلتيهما بالصبر والسلوان".وبين، ان "الدولة ومؤسساتها الأمنية والقانونية ليست طرفاً يمكن التجاوز عليه، وإن سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة واجب على الجميع دون استثناء، ولا يمكن السماح بأي اعتداء أو تجاوز ينتقص من هيبة الدولة وواجباتها الدستورية".وأكمل: "وعليه، فإن إنفاذ القانون وحماية الأرواح والممتلكات مسؤولية وطنية، وسنواصل دعم في أداء مهامها، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحزم ومسؤولية مع كل من يحاول فرض إرادته خارج إطار القانون أو الاعتداء على الموظفين المكلفين بإنفاذه".