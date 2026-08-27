الإعمار والتنمية تدين حادثة استهداف القوات الامنية بالدورة: يجب محاسبة المتورطين

وقالت الكتلة في بيان، ورد لـ ، إنه "ندين الاعتداء الذي استهدف القوات الأمنية وملاكات أمانة في منطقة الدورة".وتابعت ان "الاعتداء الإجرامي أسفر عن استشهاد العميد طلاع، مدير شرطة أمانة بغداد في جانب ، وأحد المنتسبين الأمنيين، فضلاً عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة واثنين من موظفي أثناء أدائهم واجبهم".وطالبت الجهات الأمنية والاستخبارية بـ"التحرك الفوري لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة على نحو عاجل، ومحاسبة كل من تورط في هذا العمل الإجرامي دون تهاون أو تراخٍ"، مؤكدة أن "دماء أبناء القوات الأمنية وممثلي القانون خط أحمر لا يمكن التسامح معه".وأضافت أنه "لا يوجد أي ادعاء يمكن أن يبرر الاعتداء على ومؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون".وشددت الكتلة على أن الحادثة "تفرض من جديد ضرورة مضي الحكومة قدماً، وبخطوات أكثر حزماً، في تنفيذ إجراءاتها الكفيلة بمعالجة ظاهرة السلاح المنفلت وإنهائها بصورة جذرية، وحصره بيد الدولة حمايةً لأرواح المواطنين وضماناً لاستقرار البلاد".