التربية تعلن نتائج اختبارات القبول للموهوبين والمتفوقين والمتميزين

رابط النتائج:

https://t.me/+Atm9A1ecوذكر بيان للوزارة، أنه "تم اعلان نتائج اختبارات للطلبة المتقدمين إلى مدارس الموهوبين والمتفوقين والمتميزين وثانوية للعام الدراسي 2026-2027،بعد استكمال الاختبارات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة".وأضاف، أن "نتائج الاختبار التمهيدي الأول للمتقدمين إلى مدارس الموهوبين أسفرت عن تأهل (166) طالبا وطالبة إلى الاختبار التفصيلي الثاني، بعد اجتيازهم اختبارا أوليا للكشف عن قدراتهم واستعداداتهم ومواهبهم المتميزة".وتابع، أن "جميع المتقدمين خضعوا إلى مدارس المتميزين وثانوية كلية لاختبار الذكاء، فيما أُجري الاختبار التحصيلي للمتقدمين إلى مدارس المتفوقين والمتميزين وثانوية كلية بغداد".وهنأت الوزارة، الطلبة المتأهلين والناجحين في الاختبارات، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية، ومواصلة تطوير قدراتهم ومواهبهم في مدارسهم الجديدة".داناه