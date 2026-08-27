أمانة بغداد تصدر بياناً بشأن اشتباكات الدورة

وأوضحت الأمانة، في بيان صادر عن للعلاقات والإعلام، أن الاعتداء أسفر عن استشهاد العميد طلاع، مدير شرطة أمانة في جانب ، والمفوض خالد عباس لفتة، فضلاً عن إصابة اثنين من منتسبي الشرطة واثنين من موظفي ، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأعربت أمانة بغداد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحادث، مؤكدة أن ملاكاتها تؤدي واجباتها بموجب القانون لحماية المشهد الحضري وتنفيذ . وأكدت الأمانة أن هذه الاعتداءات لن تثني كوادرها عن أداء مسؤولياتها والحفاظ على التصميم الأساس للعاصمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المعتدين وملاحقتهم قضائياً.