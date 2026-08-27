التربية توقف نقل الطلبة إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات

– محليات



أعلنت ممثلة بالمديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، اليوم الخميس، إيقاف نقل الطلبة من المدارس الثانوية العامة إلى مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2026–2027.

وأوضحت المديرية في بيان، أن القرار اتخذ لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد، واكتفاء مدارس المتفوقين والمتفوقات بالأعداد المقررة من الطلبة المنقولين إليها.



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