إصابة أربعة ضباط بحادث سير شمال بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بإصابة أربعة ضباط بحادث سير شمال العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أربعة ضباط منسوبين الى يسكنون أصيبوا ااثناء نتيجة تعرضهم الى حادث اصطدام عجلتهم بمركبة أخرى نوع لوري بالقرب من سيطرة العبايجي شمال العاصمة".

وأضاف المصدر "تم نقلهم الى مستشفى قريب والتحفظ على صاحب المركبة".