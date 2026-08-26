التعليم إطلاق بوابة التقديم الإلكتروني إلى قناة حفظة القرآن الكريم

أعلنت ، اليوم الأربعاء، إطلاق بوابة التقديم الإلكتروني إلى قناة حفظة من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها وتخصصاتها كافة.





ويشمل التقديم "الطلبة المستمرين بالدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل كافة والطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية 2026/2025 بفروعها وتخصصاتها كافة من حفظة كاملاً".



ودعت الوزارة "المتقدمين إلى متابعة الموقع الرسمي لوزارة والبحث العلمي لإعلان نتائج اختبار الطلبة من حفظة القران الكريم المرسلة من لجنة مختصة تضم حكاما دوليين يتولون الاختبار في المواقع المؤشرة الآتية:



1- لعلوم القرآن في بغداد/شارع فلسطين/بالقرب من وكذلك للقران الكريم/مجمع السبع ابكار لاختبار الطلبة من محافظات (بغداد، ، ، كركوك، ديالى) (للذكور والإناث).



2-دار القرآن الكريم في لاختبار الطلبة من محافظات الوسط والجنوب (الإناث).



3-معهد القران الكريم التابع للعتبة في النجف الأشرف لاختبار الطلبة من محافظات الوسط والجنوب (الذكور)".



وأشارت إلى أن "قناة حفظة القرآن الكريم تتضمن امتيازا بتخفيض الأجور الدراسية للطلبة من حفظة القرآن الكريم المقبولين والمستمرين ضمن قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص بنسبة (30%) وتخفيض الأجور الدراسية بنسبة (50%) للطلبة المقبولين والمستمرين في الدراسة المسائية، فضلا عن أعفاء الطلبة المقبولين والمستمرين في الدراسة ضمن قناة التعليم الجامعي من الأجور الدراسية بعد أن يتم إجراء اختبار سنوي مع بداية كل سنة دراسية من قبل للتأكد من استمرار حفظ الطالب للقرآن الكريم كاملاً فيما يشمل الامتياز تخصيص نسبة (2%) من مقاعد المركزي وبمعدل أقل من (3 درجات) من الحد الأدنى للقبول المركزي للسنة الدراسية 2027/2026 في التخصصات كافة بعد أن يتم فتح الاستمارة الالكترونية امام الطلبة من خريجي السنة الدراسية 2026/2025 لتثبيت خياراتهم".



رابط تنزيل منصة قدم على



رابط تنزيل منصة قدم على

وذكر بيان للوزارة، أن "التقديم يكون عبر تطبيق (منصة قدم) او بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة ( https://dirasat.mohesr.gov.iq https://dirasat.mohesr.gov.iq /)) ويستمر إلى غاية يوم الخميس 2026/9/24".ويشمل التقديم "الطلبة المستمرين بالدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل كافة والطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية 2026/2025 بفروعها وتخصصاتها كافة من حفظة كاملاً".ودعت الوزارة "المتقدمين إلى متابعة الموقع الرسمي لوزارة والبحث العلمي لإعلان نتائج اختبار الطلبة من حفظة القران الكريم المرسلة من لجنة مختصة تضم حكاما دوليين يتولون الاختبار في المواقع المؤشرة الآتية:1- لعلوم القرآن في بغداد/شارع فلسطين/بالقرب من وكذلك للقران الكريم/مجمع السبع ابكار لاختبار الطلبة من محافظات (بغداد، ، ، كركوك، ديالى) (للذكور والإناث).2-دار القرآن الكريم في لاختبار الطلبة من محافظات الوسط والجنوب (الإناث).3-معهد القران الكريم التابع للعتبة في النجف الأشرف لاختبار الطلبة من محافظات الوسط والجنوب (الذكور)".وأشارت إلى أن "قناة حفظة القرآن الكريم تتضمن امتيازا بتخفيض الأجور الدراسية للطلبة من حفظة القرآن الكريم المقبولين والمستمرين ضمن قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص بنسبة (30%) وتخفيض الأجور الدراسية بنسبة (50%) للطلبة المقبولين والمستمرين في الدراسة المسائية، فضلا عن أعفاء الطلبة المقبولين والمستمرين في الدراسة ضمن قناة التعليم الجامعي من الأجور الدراسية بعد أن يتم إجراء اختبار سنوي مع بداية كل سنة دراسية من قبل للتأكد من استمرار حفظ الطالب للقرآن الكريم كاملاً فيما يشمل الامتياز تخصيص نسبة (2%) من مقاعد المركزي وبمعدل أقل من (3 درجات) من الحد الأدنى للقبول المركزي للسنة الدراسية 2027/2026 في التخصصات كافة بعد أن يتم فتح الاستمارة الالكترونية امام الطلبة من خريجي السنة الدراسية 2026/2025 لتثبيت خياراتهم".رابط تنزيل منصة قدم على google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohesr.qudim رابط تنزيل منصة قدم على apple store:

https://apps.apple.com/us/app/منصة-قد-م/id6683306567 (https://apps.apple.com/us/app/منصة-قد-م/id6683306567)

