اصابع الاتهام الى المحافظين بسبب ملف المولدات.. "لا توجد إرادة لحله"

وقال لـ ، ان "ملف المولدات شائك ولا توجد ارادة لدى المحافظين على تطبيق نظام الكتروني يضمن لصحاب المولدة والمواطن حق كلا منهما"، مبينا ان "الحكومة المحلية تقر تسعيرة معينة للامبير الا ان صاحب المولدة يتقاضى ضعف هذه التسعيرة".وأضاف "اقترحنا ان يكون هناك نظام الكتروني لصاحب المولدة حتى يضمن حقة ولا يتعرض للابتزاز عند مراجعته الوحدة الإدارية لتسليم الوقود كما يضمن للمواطن حقه في التسعيرة المقررة"، مشيرا الى انه "لا توجد هناك جدية في المحافظات لحل هذه المشكلة".وتساءل "لماذا يدفع المواطن أموال إضافية؟"، مشددا على ضرورة "ان يكون هناك انصاف لصاحب المولدة وكذلك للمواطن في تطبيق نظام الكتروني يضمن حقوق الجميع".وبين ان " المحافظة ملزمة بحل إشكالية المولدات".