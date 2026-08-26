الكابل الضوئي يثير الجدل بين وزير الاتصالات ومحافظ واسط

وقال سند، في منشور له، إن "محافظ اصدر كتاب منع أي عمليات مد ضوئي لأهالي المحافظة، ويلغي الموافقات السابقة"، مضيفاً: "حتى لحد يعاتبنا من أهلنا بواسط، محافظكم ما أعرف شيريد من شركات الإنترنت".في المقابل، أوضح محافظ واسط علي سليمون، أن "التوجيه الصادر بشأن أعمال شركات الاتصالات المنفذة في المحافظة لم يتضمن منعها من العمل، وإنما جاء لتنظيم أعمالها والحفاظ على مشاريع البنى التحتية".وبيّن سليمون أن "قيام الشركات المنفذة بأعمالها خلال ساعات الليل، من دون التنسيق مع الدوائر المعنية، تسبب بأضرار في عدد من مشاريع وأعمال البنى التحتية في المحافظة"، لافتا الى ان "المحافظة وجّهت، بموجب كتاب رسمي، بضرورة التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية المعتمدة والتنسيق مع الدوائر المعنية قبل المباشرة بالأعمال، بما يضمن عدم الإضرار بالمشاريع الخدمية القائمة".وأكد محافظ واسط أن "الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم العمل وحماية البنى التحتية والمال العام، وليس منع شركات الاتصالات من تنفيذ أعمالها".ويأتي هذا الجدل في ظل التوسع بأعمال مد الكابلات الضوئية لتطوير والاتصالات، وسط تأكيد الجهات المعنية أهمية التنسيق بين شركات الاتصالات والدوائر الحكومية المختصة عند تنفيذ الأعمال داخل المحافظة.