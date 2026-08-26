المالية تباشر بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "باشرت بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب الحالي اعتباراً من اليوم".يُعد ملف الرواتب أحد أكثر الملفات حساسية وحضوراً في ، حيث تشكل رواتب الموظفين والشبكة الاجتماعية الركيزة الأساسية للحركة الاقتصادية والقوة الشرائية في السوق المحلية.