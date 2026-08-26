بقوة 3.6 درجات.. هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

وأوضح قسم الرصد الزلزالي في تقرير له، أن "الهزة بلغت قوتها 3.6 درجات على مقياس ريختر، وحدثت عند الساعة 10:49:40 صباحاً بالتوقيت المحلي"، مبيناً أنه "لم ترد أي معلومات عن شعور المواطنين الساكنين بالقرب من موقع الهزة".ودعت للأنواء الجوية والرصد الزلزالي المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن الشائعات، واعتماد الأخبار والمعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية للهيئة، مع الالتزام بالتوصيات والإرشادات الخاصة بالسلامة الزلزالية.