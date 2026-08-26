الجبوري يوجه بالمتابعة.. تفاصيل أعداد مراكز وطلبة امتحانات الدور الثاني

وأوصى وزير التربية في بيان، بمتابعة سير الامتحانات ميدانيا، والتنسيق بين اللجان الفرعية والجهات الساندة، لضمان انتظام العملية الامتحانية وانسيابية إجراءاتها.فيما تنطلق يوم غد الخميس امتحانات الدور الثاني لطلبة الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي، بمشاركة 544,311 طالبا وطالبة في 2,609 مراكز امتحانية، إلى جانب طلبة الدراسة المهنية البالغ عددهم 37,074 طالبا وطالبة، موزعين على 226 مركزا امتحانيا، منها 175 مركزا نظريا و51 مركزا عمليا.