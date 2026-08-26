وفاة الأمين العام السابق للعتبة الحسينية جعفر الموسوي عن 80 عاماً

وذكرت العتبة الحسينية في تدوينة نشرتها على منصة "إكس": "ببالغ الحزن والأسى تنعى للعتبة الحسينية أمينها العام السابق السيد رحمه الله تعالى، وبهذا المصاب الجلل تتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الفقيد وجميع مسؤولي ومنتسبي العتبة الحسينية المقدسة".وأضافت العتبة في بيانها: "نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ".