إطلاق أول تطبيق رقمي في العراق لتقييم جودة خدمات الاتصالات والإنترنت

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
المالية تؤكد: الرواتب مؤمنة ولا نية لتوزيعها كل 45 يوماً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إطلاق أول تطبيق رقمي في العراق لتقييم جودة خدمات الاتصالات والإنترنت

محليات

2026-08-26 | 04:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إطلاق أول تطبيق رقمي في العراق لتقييم جودة خدمات الاتصالات والإنترنت
410 شوهد

السومرية نيوز - محليات

أعلن رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، إطلاق تطبيق (CMC Speed Test)، بوصفه منصة رقابية رقمية تتيح قياس جودة خدمات الاتصالات والإنترنت من مواقع الاستخدام الفعلية، والاستفادة من نتائج المستخدمين في بناء قاعدة بيانات مستقلة تساعد الهيأة على تقييم أداء الشبكات وتشخيص مناطق ضعف الخدمة.

وأوضح أبو كلل في بيان، أن التطبيق لا يقتصر على قياس سرعتي تنزيل البيانات ورفعها، بل يجمع مجموعة واسعة من مؤشرات جودة الخدمة، تشمل سرعة التنزيل والرفع، وزمن الاستجابة (Ping)، والتذبذب (Jitter)، وفقدان الحزم (Packet Loss)، فضلاً عن نوع الشبكة والاتصال وشركة الاتصالات ومعلومات الخلية المتاحة والمؤشرات الراديوية، وربط النتائج بمكان إجراء الاختبار ووقته.

وأكد أن المشروع يعتمد مفهوم التشارك الجماهيري (Crowdsourcing)، الذي يجعل المستخدمين المشاركين مصدراً لقياسات واقعية لجودة الشبكات في مناطقهم، بما يمنح الهيأة صورة مكانية وزمنية واسعة عن مستوى الخدمات، ويساعدها على تحديد مناطق ضعف التغطية وانخفاض السرعات وأوقات تراجع الأداء والمشكلات المتكررة لدى الشبكات.

وأشار إلى أن القيمة الفنية للمشروع تتمثل في عدم التعامل مع سرعة الإنترنت بوصفها مؤشراً منفرداً، وإنما ربطها بالمؤشرات الراديوية مثل (RSRP وRSRQ وSINR وRSSI)، الأمر الذي يساعد الفرق الفنية على تحليل الأسباب المحتملة لانخفاض الأداء والتمييز بين مشكلات التغطية والبيئة الراديوية والازدحام وسعات الربط والشبكة.

وبيّن رئيس الجهاز التنفيذي أن المنصة تتضمن لوحة معلومات وتحليل (Dashboard) تتيح للهيأة عرض القياسات على خرائط تفاعلية، وتحليل النتائج ومقارنتها بحسب شركة الاتصالات والمنطقة والتقنية المستخدمة، سواء لخدمات الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، فضلاً عن تحليل تغير مستوى الخدمة يومياً وأسبوعياً وشهرياً.
 
ويتيح التطبيق للمواطن معرفة مستوى التغطية التي تقدمها شركة الاتصالات في موقع إجراء الفحص، استناداً إلى مؤشرات جودة الشبكة والقياسات الفنية المتاحة، فضلاً عن إمكانية تقديم شكوى بشأن خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يمكّن الهيأة من الربط بين شكوى المستخدم والقياسات الفنية المسجلة في المنطقة ذاتها، وتحليل عدد الشكاوى ومستويات السرعة وجودة الإشارة وفقدان الحزم، لتحديد المناطق والمشكلات التي تستدعي التدخل والمتابعة الميدانية بصورة أكثر دقة.

وأكد أبو كلل أن (CMC Speed Test) يمثل أداة رقابية للهيأة وليس مجرد تطبيق لقياس سرعة الإنترنت، إذ سيسهم في مراقبة جودة الخدمات وتحليل تجربة المستخدم الفعلية ومقارنة أداء الشركات وتحديد مناطق ضعف التغطية والأداء وترتيب أولويات الجولات الفنية، فضلاً عن توفير بيانات مستقلة تدعم قرارات الهيأة في مجال مراقبة تقييم جودة الخدمة ومتابعتها.

ودعا رئيس الجهاز التنفيذي المواطنين إلى استخدام التطبيق والمساهمة في إجراء الاختبارات، مؤكداً أن اتساع قاعدة المستخدمين والقياسات سيعزز قدرة الهيأة على تكوين صورة أكثر شمولاً عن واقع خدمات الاتصالات والإنترنت في مختلف مناطق العراق، بما يدعم جهودها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 

إطلاق أول تطبيق رقمي في العراق

لتقييم جودة خدمات الاتصالات والإنترنت

خدمات الاتصالات

شركة الاتصالات

السومرية نيوز

رئيس الجهاز

سومرية نيوز

السومرية

العراق

التنف

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الفضل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-26
Play
منطقة الفضل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-26
عشرين
Play
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
Play
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-25
Play
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-25
Play
العراق في دقيقة 25-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-25
Live Talk
Play
Live Talk
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
Play
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
Play
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
Play
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 24-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-24
Play
سجى نون 24-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-24
علناً
Play
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
Play
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الفضل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-26
Play
منطقة الفضل بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٠٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-26
عشرين
Play
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
Play
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-25
Play
نشرة ٢٥ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-25
Play
العراق في دقيقة 25-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-25
Live Talk
Play
Live Talk
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
Play
نورٌ أضاء الدنيا.. في ذكرى المولد النبوي (ص) - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
Play
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
Play
سيرة مروان خوري - هسة مال شنو 25-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-25
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 24-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-24
Play
سجى نون 24-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-24
علناً
Play
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
Play
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20

اخترنا لك
بقوة 3.6 درجات.. هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية
05:27 | 2026-08-26
فاجعة أمام "ماجدي لاند".. صهريج "عكس السير" يتسبب بحادث مروع في أربيل (فيديو)
05:24 | 2026-08-26
إلغاء مضاعفة الغرامات وتخفيضها إلى 50%.. تعديلات مقترحة على قانون المرور
05:19 | 2026-08-26
من بغداد الى الصين.. رحلة علمية لطلبة عراقيين لكسب الخبرة في تطوير قطاع النفط
05:07 | 2026-08-26
الجبوري يوجه بالمتابعة.. تفاصيل أعداد مراكز وطلبة امتحانات الدور الثاني
05:02 | 2026-08-26
مقترح نيابي لتأسيس صندوق "استقرار رواتب الموظفين".. هذه تفاصيله
04:45 | 2026-08-26

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.