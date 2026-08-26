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إطلاق أول تطبيق رقمي في العراق لتقييم جودة خدمات الاتصالات والإنترنت
محليات
2026-08-26 | 04:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
410 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
أعلن
رئيس الجهاز
التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، إطلاق تطبيق (CMC Speed Test)، بوصفه منصة رقابية رقمية تتيح قياس جودة
خدمات الاتصالات
والإنترنت من مواقع الاستخدام الفعلية، والاستفادة من نتائج المستخدمين في بناء قاعدة بيانات مستقلة تساعد الهيأة على تقييم أداء الشبكات وتشخيص مناطق ضعف الخدمة.
وأوضح أبو كلل في بيان، أن التطبيق لا يقتصر على قياس سرعتي تنزيل البيانات ورفعها، بل يجمع مجموعة واسعة من مؤشرات جودة الخدمة، تشمل سرعة التنزيل والرفع، وزمن الاستجابة (Ping)، والتذبذب (Jitter)، وفقدان الحزم (Packet Loss)، فضلاً عن نوع الشبكة والاتصال وشركة الاتصالات ومعلومات الخلية المتاحة والمؤشرات الراديوية، وربط النتائج بمكان إجراء الاختبار ووقته.
وأكد أن المشروع يعتمد مفهوم التشارك الجماهيري (Crowdsourcing)، الذي يجعل المستخدمين المشاركين مصدراً لقياسات واقعية لجودة الشبكات في مناطقهم، بما يمنح الهيأة صورة مكانية وزمنية واسعة عن مستوى الخدمات، ويساعدها على تحديد مناطق ضعف التغطية وانخفاض السرعات وأوقات تراجع الأداء والمشكلات المتكررة لدى الشبكات.
وأشار إلى أن القيمة الفنية للمشروع تتمثل في عدم التعامل مع سرعة الإنترنت بوصفها مؤشراً منفرداً، وإنما ربطها بالمؤشرات الراديوية مثل (RSRP وRSRQ وSINR وRSSI)، الأمر الذي يساعد الفرق الفنية على تحليل الأسباب المحتملة لانخفاض الأداء والتمييز بين مشكلات التغطية والبيئة الراديوية والازدحام وسعات الربط والشبكة.
وبيّن
رئيس الجهاز
التنفيذي أن المنصة تتضمن لوحة معلومات وتحليل (Dashboard) تتيح للهيأة عرض القياسات على خرائط تفاعلية، وتحليل النتائج ومقارنتها بحسب
شركة الاتصالات
والمنطقة والتقنية المستخدمة، سواء لخدمات الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، فضلاً عن تحليل تغير مستوى الخدمة يومياً وأسبوعياً وشهرياً.
ويتيح التطبيق للمواطن معرفة مستوى التغطية التي تقدمها شركة الاتصالات في موقع إجراء الفحص، استناداً إلى مؤشرات جودة الشبكة والقياسات الفنية المتاحة، فضلاً عن إمكانية تقديم شكوى بشأن
خدمات الاتصالات
والإنترنت، بما يمكّن الهيأة من الربط بين شكوى المستخدم والقياسات الفنية المسجلة في المنطقة ذاتها، وتحليل عدد الشكاوى ومستويات السرعة وجودة الإشارة وفقدان الحزم، لتحديد المناطق والمشكلات التي تستدعي التدخل والمتابعة الميدانية بصورة أكثر دقة.
وأكد أبو كلل أن (CMC Speed Test) يمثل أداة رقابية للهيأة وليس مجرد تطبيق لقياس سرعة الإنترنت، إذ سيسهم في مراقبة جودة الخدمات وتحليل تجربة المستخدم الفعلية ومقارنة أداء الشركات وتحديد مناطق ضعف التغطية والأداء وترتيب أولويات الجولات الفنية، فضلاً عن توفير بيانات مستقلة تدعم قرارات الهيأة في مجال مراقبة تقييم جودة الخدمة ومتابعتها.
ودعا رئيس الجهاز التنفيذي المواطنين إلى استخدام التطبيق والمساهمة في إجراء الاختبارات، مؤكداً أن اتساع قاعدة المستخدمين والقياسات سيعزز قدرة الهيأة على تكوين صورة أكثر شمولاً عن واقع خدمات الاتصالات والإنترنت في مختلف مناطق
العراق
، بما يدعم جهودها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
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