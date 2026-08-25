بعد ظهورها بفيديو.. مصدر ينفي ارتباط صحفية بمكتب مونت كارلو في بغداد

وأوضح المصدر في حديث لـ ، إن "بعض المنشورات التي تداولت مقطع فيديو ادعت أن الصحفية المعنية تعمل في مكتب إذاعة مونت كارلو الدولية في "، مؤكداً أن "هذه المعلومات غير دقيقة، وأنها لا تعمل حالياً في المكتب المذكور أو في أي مكتب إعلامي آخر داخل ".

وأشار المصدر إلى أن "الصحفية كانت تعمل في عدد من القنوات العراقية خلال السنوات الماضية، إلا أنها غادرت البلاد، ولا ترتبط في الوقت الحالي، بحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، بأي جهة أو مكتب إعلامي مرخص للعمل داخل العراق".