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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574142-639232926393137468.jpg
بعد ظهورها بفيديو.. مصدر ينفي ارتباط صحفية بمكتب مونت كارلو في بغداد
محليات
2026-08-25 | 18:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
507 شوهد
نفى مصدر في
هيئة الإعلام
والاتصالات، ارتباط صحفية عربية بمكتب إذاعة مونت كارلو الدولية في
بغداد
، وذلك على خلفية انتشار مقطع فيديو لها تهاجم فيه مؤسسات أمنية عراقية.
وأوضح المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "بعض المنشورات التي تداولت مقطع فيديو ادعت أن الصحفية المعنية تعمل في مكتب إذاعة مونت كارلو الدولية في
بغداد
"، مؤكداً أن "هذه المعلومات غير دقيقة، وأنها لا تعمل حالياً في المكتب المذكور أو في أي مكتب إعلامي آخر داخل
العراق
".
وأشار المصدر إلى أن "الصحفية كانت تعمل في عدد من القنوات العراقية خلال السنوات الماضية، إلا أنها غادرت البلاد، ولا ترتبط في الوقت الحالي، بحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة، بأي جهة أو مكتب إعلامي مرخص للعمل داخل العراق".
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