التربية تصدر تنويهاً بشأن امتحانات الطلبة الدارسين في إيران

وجاء في التنويه، "تنوه وزارة التربية/ للتقويم والامتحانات إلى أن الطلبة الذين أدوا امتحانات الدور الأول في ، سيؤدون امتحانات الدور الثاني في المدارس المستضيفة لهم في المناطق نفسها التي أدوا فيها امتحانات الدور الأول".وأضاف "يشمل ذلك الطلبة العراقيين الدارسين في المدارس العراقية في ، الذين عادوا إلى العراق بسبب الأحداث والظروف التي شهدتها المنطقة".