القبض على 14 متهماً وضبط أختام وحاسبات تستخدم في التزوير ببغداد

وقال الناطق الرسمي باسم ، العقيد محمد علي الحسون، في بيان ورد لـ ، إن "قيادة شرطة نفذت ممارسة أمنية وحملة لتعقب المخالفين لشروط الإقامة والمخالفات الأخرى في مناطق متفرقة من جانب الرصافة في بغداد".وأضاف أن "العملية أسفرت عن القبض على 14 متهماً ومخالفاً، بينهم متهم بالجرم المشهود، ضُبطت بحوزته 13 ختم تزوير و192 قالب ختم و6 حاسبات تستخدم في أعمال التزوير، فضلًا عن ضبط مخزن لبيع المشروبات الكحولية".وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين والمخالفين وفق القانون".