"هل تأخر الصرف أصبحت سمة ثابتة".. موظفون يتساءلون: أين رواتبنا؟

ومع بدء الموظفين بترقب مواعيد إطلاق رواتبهم، تتزايد التساؤلات بشأن موعد الصرف الفعلي، في وقت تؤكد فيه الجهات المعنية وجود الأموال اللازمة لتأمين الرواتب، فيما ينتظر الموظفون تطمينات عملية تتمثل بإطلاق مستحقاتهم في مواعيدها المعتادة.ويأتي ذلك وسط استمرار النقاش بشأن الوضع المالي للدولة وقدرتها على تأمين النفقات العامة، في ظل اعتماد الموازنة على الإيرادات النفطية، وما يرافقها من تحديات تتعلق بأسعار النفط والإيرادات والتصدير والالتزامات المالية.ولا يقتصر القلق بين الموظفين على موعد صرف راتب الشهر الحالي، بل يتعداه إلى التساؤل بشأن إمكانية تكرار التأخير خلال الأشهر المقبلة، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة كفيلة بمنع تحول تأخر الرواتب إلى حالة اعتيادية.وفي هذا السياق، أكدت النيابية في وقت سابق، عدم وجود مؤشرات على تأخر رواتب الموظفين خلال الشهر الحالي، مشيرة إلى تحسن نسبي في الوضع المالي.وقالت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية لـ ، إن "هناك انفراجة في الوضع المالي العراقي للشهر الحالي، حيث بدأت بتصدير إنتاجها من النفط بنحو مليوني برميل يومياً بموجب شركات"، مبينة أن "هذه الشركات تأخذ نسبة من التصدير".وأضافت أن "الوضع المالي أفضل والبنك المركزي ووزارة المالية لديهما دراسة بهذا الشأن"، متوقعة أن "توزيع رواتب هذا الشهر لن يتأخر".وتابعت أن "الموازنة الثلاثية أحرقت الأخضر واليابس، والحكومة العراقية تحتاج إلى وقت لتحسين الوضع الاقتصادي"، مشيرة إلى أن " يحاول القفز بالاقتصاد العراقي إلى أمد بعيد".وأوضحت أنه "لا يمكن الجزم بوجود تعيينات جديدة في الموازنة المقبلة"، مبينة أن "الموازنة قيد الدراسة".وتبقى التطمينات النيابية بشأن عدم تأخر الرواتب محل انتظار من الموظفين، الذين يترقبون إطلاق مستحقاتهم خلال الشهر الحالي، وسط آمال بأن لا يتكرر سيناريو التأخير الذي شهدته الرواتب في الشهر الماضي، وأن تكون عملية الصرف منتظمة خلال الفترة المقبلة.