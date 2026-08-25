العمل تعلن إلغاء شرط الـ10 سنوات لإعادة فحص بعض حالات المعين المتفرغ

وذكر بيان للوزارة، ان "هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في والشؤون الاجتماعية وجّهت أقسامها في والمحافظات بإلغاء شرط العمر المحدد بعشر سنوات للمعين المتفرغ من زارعي القوقعة وذوي الإعاقة السمعية، وإعادة فحص الحالات التي أُوقفت قراراتها الطبية بسبب تجاوز العمر".وأوضحت الهيئة أن "الإجراء يستند إلى كتاب وموافقة ، مبينة أن إعادة الفحص ستتم وفق قاعدة البيانات المركزية وبعد المطابقة والتدقيق واستحصال الموافقات الأصولية، مع إصدار قرارات طبية جديدة وإدخالها في النظام المعتمد".وأكدت رئيس الهيئة، ذكرى ، أن "الإجراء يهدف إلى ضمان وصول المستحقين إلى حقوقهم وفق الضوابط المعتمدة، مشيرة إلى أن الإجراء يشمل الحالات التي سبق شمولها بالمعين المتفرغ وأُوقفت رواتبها أو قراراتها الطبية بسبب تجاوز شرط العمر، فيما تخضع الحالات الجديدة لآلية التقديم عند فتح باب الشمول وتوفر التخصيص المالي".وشددت الهيئة على أن "صرف راتب المعين المتفرغ للحالات التي يصدر بحقها قرار طبي جديد سيكون من تاريخ إصدار بطاقة الماستر ، بعد استكمال متطلبات الشمول والإجراءات الأصولية وتوفر التخصيص المالي، مؤكدة أن إلغاء شرط العمر لا يعني شمول الحالات الجديدة أو صرف الرواتب لها قبل فتح باب الشمول".