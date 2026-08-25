التربية: لا يوجد قرار رسمي بتأجيل مباشرة الملاكات التدريسية

أكدت ، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي قرار بتأجيل مباشرة الملاكات التدريسية.

وذكر بيان مقتضب للوزارة، انه "لا يوجد قرار رسمي بتأجيل مباشرة الملاكات التدريسية".





