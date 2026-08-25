يوم غد.. اطلاق التقديم الالكتروني على قروض الإسكان

– محلي

اعلنت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق التقديم الالكتروني على قروض الإسكان يوم غد الأربعاء.



وأضافت ان "التقديم يكون على الرابط

وشددت على ضرورة "ملء المعلومات المطلوبة، وتحميل الوجه الأمامي فقط للبطاقة الوطنية، وإجازة البناء، و(سند العقار 2025 صعوداً)".

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "يوم غد الأربعاء سيتم في الساعة الـ10 صباحا اطلاق التقديم الإلكتروني على قروض لمحافظات والمثنى وواسط ".وأضافت ان "التقديم يكون على الرابط https://www.alsumaria.tv/TheWall/ihf.moch.gov.iq لغرض البناء واضافة البناء فقط، وقبول الطلبات حسب أسبقية التقديم ولحين نفاد الحصة المقررة لكل محافظة".وشددت على ضرورة "ملء المعلومات المطلوبة، وتحميل الوجه الأمامي فقط للبطاقة الوطنية، وإجازة البناء، و(سند العقار 2025 صعوداً)".