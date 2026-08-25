الدفاع المدني يسيطر على حريق خزانات النفط الأسود في النهروان دون إصابات

وقالت المديرية في بيان، إن فرق الدفاع المدني شاركت في عمليات الإخماد بـ14 فرقة إطفاء تخصصية وأخرى ساندة، وتمكنت من تطويق الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداد النيران إلى الخزانات المجاورة.وأضافت أن فرق الإطفاء نفذت عمليات اقتحام مباشر وتوغلاً وسط الخزانات المتضررة للوصول إلى بؤر النيران والسيطرة عليها ميدانياً، مشيرة إلى أن الخطط التكتيكية المتبعة أسهمت في احتواء الحادث وإخماده بوقت قياسي.وأوضحت أن خبير الأدلة الجنائية استُدعي إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الفنية ورفع العينات، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.