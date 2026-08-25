بعد التوجيه الحكومي.. المفوضية تطالب البرلمان بتعديل قانون اعتماد البطاقة البايومترية واستبدالها بالموحدة

وقالت الناطق الاعلامي باسم مفوضية الانتخابات ، في حديث لـ ، إنه "تم عقد اليوم اجتماع اليوم بين المفوضية ووزارة الداخلية بحضور ورئاسة والذي وجه بضرورة اعتماد البطاقة الموحدة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".وتابعت، أنه "بما ان النص القانوني الذي يخص الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل ينص على اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية فمن الضروري تعديل النص القانوني عبر وتشريع اعتماد في الانتخابات المقبلة كونه يحتاج الى تعديل".ولفتت الى ان "رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بضرورة التعاون مع مفوضية الانتخابات بالمضي قدماً في اعتماد في الانتخابات المقبلة".