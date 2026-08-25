الدفاع المدني: إخماد حريق في معمل للبلاستيك شمال شرق بغداد دون إصابات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد وتطويق حادث حريق ضخم اندلع داخل بناية تجارية وصناعية، ومتخذة لخزن حبيبيات وتصنيع البلاستيك على مساحة تقدر بنحو (800) في منطقة شرق العاصمة ".وتابعت، أنه "نُفذت العملية بمشاركة (22) فرقة إطفاء تخصصية وأخرى ساندة بكامل طواقمها، حيث تعاملت الفرق بحرفية وسرعة استجابة عالية للسيطرة على النيران، رغم شدة الانبعاثات الغازية المصاحبة للحريق، بهدف منع انتشارها إلى المعامل والمخازن التجارية المجاورة".ولفتت الى انه "أسفرت الجهود الميدانية المكثفة عن الحيلولة دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية إلى أدنى حد ممكن".يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة خلل فني في المولدة الكهربائية الخاصة بالمعمل.