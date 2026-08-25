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الدفاع المدني: إخماد حريق في معمل للبلاستيك شمال شرق بغداد دون إصابات
محليات
2026-08-25 | 13:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
66 شوهد
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في معمل للبلاستيك شمال
شرق بغداد
دون إصابات.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد وتطويق حادث حريق ضخم اندلع داخل بناية تجارية وصناعية، ومتخذة لخزن حبيبيات وتصنيع البلاستيك على مساحة تقدر بنحو (800)
متر مربع
في منطقة
بوب الشام شمال
شرق العاصمة
بغداد
".
وتابعت، أنه "نُفذت العملية بمشاركة (22) فرقة إطفاء تخصصية وأخرى ساندة بكامل طواقمها، حيث تعاملت الفرق بحرفية وسرعة استجابة عالية للسيطرة على النيران، رغم شدة الانبعاثات الغازية المصاحبة للحريق، بهدف منع انتشارها إلى المعامل والمخازن التجارية المجاورة".
ولفتت الى انه "أسفرت الجهود الميدانية المكثفة عن الحيلولة دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تقليل الأضرار المادية إلى أدنى حد ممكن".
يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة خلل فني في المولدة الكهربائية الخاصة بالمعمل.
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