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الشيخ الكربلائي: السيد السيستاني ينظر إلى جميع العراقيين بعين الرعاية الأبوية
محليات
2026-08-25 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
544 شوهد
أكد ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ
عبد المهدي الكربلائي
، اليوم الثلاثاء، أن العتبة الحسينية
المقدسة
تضع خدمة المرضى وتوفير الرعاية الطبية لهم، مبينا إن المرجع الديني الاعلى
السيد السيستاني
ينظر إلى الجميع بعين الرعاية الأبوية، ونحن نسير على هذا النهج.
وقال الشيخ
عبد المهدي الكربلائي
في بيان نشرته العتبة الحسينية
المقدسة
وتابعته
السومرية نيوز
، أن "العتبة الحسينية المقدسة تضع خدمة المرضى وتوفير الرعاية الطبية لهم، ولا سيما في المناطق المحرومة، ضمن أولوياتها، وشعار العمل هو لا يبقى مريض إلا ويأخذ استحقاقه من العناية الطبية، وجاء ذلك خلال استقباله وفدا من أهالي
ذي قار
".
وأضاف إن "
السيد السيستاني
ينظر إلى الجميع بعين الرعاية الأبوية، ونحن نسير على هذا النهج، والمعتمدون يقومون بجهد كبير في رعاية المواطنين، وهذه الرعاية امتداد لرعاية المرجعية العليا".
وتابع أن "الأخوة في مستشفى سفير الإمام الحسين (عليه السلام) الجراحي، من أطباء وكوادر اخرى، لا يألون جهدا في سبيل خدمة المواطنين والمرضى، ولا سيما في المناطق التي تشهد شيئا من الحرمان، من خلال توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وان هذه الخطوات هي ايضا لدعم ومساندة مؤسسات الدولة".
وأوضح أن "ما يميز هذه الكوادر هو ما تمتلكه من خبرة طبية متقدمة، إلى جانب حب الخدمة والإخلاص لله تعالى، والتعامل الإنساني مع المرضى، وهذا أمر مهم في تقديم الرعاية الصحية"، مبينا أن "رغم صغر مساحة المستشفى، فإنه كبير بعطائه وخدماته".
وأشار إلى أن "أبناء ذي قار وبقية المحافظات هم أبناؤنا، ولا يوجد فرق بين مدينة وأخرى، فجميعهم مواطنون وأبناء لهذا البلد، لكن المناطق المستضعفة والمحرومة تحتاج إلى رعاية أكبر واهتمام خاص".
وأكد أن "العتبة الحسينية المقدسة ستواصل دعم الأقضية والمناطق التي تحتاج إلى رعاية صحية أكبر، بما يضمن عدم انقطاع
الخدمات الطبية
عنها"، لافتا إلى أن "هذا النهج يشمل مختلف
المؤسسات الصحية
التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، كل منها بحسب اختصاصه وإمكاناته".
وشدد الشيخ
الكربلائي
على أن "شعارنا هو ألا يبقى مريض إلا ويأخذ استحقاقه من العناية الطبية، تشخيصا وعلاجا، سواء كان بحاجة إلى عمليات جراحية معقدة ونوعية أو إلى خدمات طبية تخصصية".
وتابع أن "العتبة الحسينية المقدسة مستعدة للاستعانة بالكوادر الطبية المتقدمة، العراقية والأجنبية، لإجراء العمليات والعلاجات التي يحتاجها المرضى"، مبينا أن "الخدمة الطبية لا تقتصر على ما هو متوفر داخل مستشفياتنا، فإذا احتاج بعض المرضى إلى العلاج في مستشفيات خارج
العراق
، فنحن مستعدون للتعاون وتغطية التكاليف بحسب الحالة، والمهم أن تشمل العناية الطبية جميع المرضى".
وختم ممثل المرجعية الدينية العليا بالتأكيد على أن "خدمة المرضى ورعايتهم مسؤولية إنسانية، وأن العتبة الحسينية المقدسة ستواصل العمل على توفير أفضل مستويات الرعاية الطبية للمواطنين، ولا سيما أبناء المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية".
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