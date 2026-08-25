اعتقال مطلوب بأكثر من 150 دعوى قضائية في النجف

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باعتقال مطلوب بأكثر من 150 دعوى قضائية في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "القبض على متهم مطلوب بأكثر من 150 دعوى قضائية اغلبها جنائية". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.