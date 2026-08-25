إخماد حريق داخل بناية في الفلوجة

أفاد مصدر محلي، بإخماد حريق داخل بناية في بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الدفاع المدني في يسيطر على حريق بناية لبيع البدلات في كماليات الفلوجة".

وأضاف "تم اخماد النيران ومنع توسعها الى باقي المحال التجارية دون تسجيل اصابات بشرية".