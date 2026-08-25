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إخماد حريق داخل بناية في الفلوجة

محليات

2026-08-25 | 17:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إخماد حريق داخل بناية في الفلوجة
58 شوهد

أفاد مصدر محلي، بإخماد حريق داخل بناية في الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدفاع المدني في الفلوجة يسيطر على حريق بناية لبيع البدلات في كماليات الفلوجة".
 
وأضاف "تم اخماد النيران ومنع توسعها الى باقي المحال التجارية دون تسجيل اصابات بشرية".
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