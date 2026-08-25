المالية تؤكد: الرواتب مؤمنة ولا نية لتوزيعها كل 45 يوماً

وقال الساري وفق ، إن "كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ونعمل على رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا"، مضيفا "رواتب الموظفين مؤمّنة بشكل كامل، وعدم وجود أي نية لتوزيع الرواتب كل 45 يوماً".

وأشار الى أن "الوزارة وجدت تضخماً كبيراً في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية".

ولفت الساري إلى أن "هناك نحو 20 تريليون دينار مستحقات لوزارة المالية بذمة جهات أخرى"، مردفا "نعمل على معالجة هذه المستحقات وتنظيمها".