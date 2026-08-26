قريبا.. صدور ضوابط الشمول بمبادرة (مليون قطعة أرض)

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن مركز التحول الرقمي ودائرة بوزارة العدل، وهيئة نظم الإحصاء والمعلومات الجغرافية في ، إضافة إلى وأمانة وممثل عن كل محافظة في البلاد، لوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالاستحقاق ضمن مبادرة (مليون قطعة أرض)".وأردف أن "اللجنة توشك على إنجاز قاعدة بيانات بالمواطنين المستحقين لقطعة الأرض بالاعتماد على البيانات الموجودة لدى دائرة التسجيل العقاري، بما يمكنها من إعداد الضوابط والمعايير الخاصة بالاستحقاق ضمن المبادرة المذكورة".وذكر صباح أن "الأولوية في هي للمواطنين ممن لايمتلكون قطعة أرض أو وحدة سكنية، وبما يضمن تأمين السكن إلى مستحقيه الحقيقيين"، منوهاً بأن "اللجنة ستعد درجات مفاضلة بهذا الشأن، تشمل العمر والحالة الاجتماعية إضافة إلى كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة".في السياق نفسه، أفاد بأن "التوجه الحكومي هو أن تكون جميع القطع مشمولة بالخدمات الأساسية، والذي أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات على تحديد نماذج اقتصادية مناسبة لأعمال إيصال الخدمات، وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب إمكانية توظيف المنافع الاجتماعية للشركات في الأمر ذاته".واكد ان "بغداد وخمس محافظات هي: والنجف الأشرف والأنبار وواسط وميسان، استكملت جميع الإجراءات الخاصة بأراضي المبادرة والتي ستنطلق أعمالها التنفيذية في الأول من أيلول المقبل، فيما تتواصل الإجراءات ذاتها في بقية المحافظات وبنسب إنجاز متفاوتة"، موضحا انه "ستتم الاستفادة من الأراضي المخصصة للمدن السكنية الجديدة في المحافظات والتي لم تتم إحالتها، إضافة إلى تلك المرشحة للاستثمار السكني، وما زالت قيد الإجراء في الهيئات الاستثمارية، إضافة إلى الأراضي القريبة من مصادر الخدمات وتقع ضمن التوسعة العمرانية المستقبلية للتصاميم الأساسية للمدن".