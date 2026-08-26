توجه للموافقة على تظليل زجاج المركبات وإلغاء مضاعفة الغرامات

وقال عضو النيابية، النائب ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الاجتماع الموسع شهد تثبيت عدد من التعديلات المهمة، أبرزها إلغاء مضاعفة الغرامات وخفض مبالغ الغرامات الواردة في القانون إلى 50%، مقابل تشديد العقوبات على بعض المخالفات الخطرة، لا سيما السير عكس الاتجاه".وأضاف أن "التعديلات تتضمن التشدد في إجراءات إصدار إجازات السوق، فضلاً عن السماح بتظليل المركبات مجاناً ضمن نسبة محددة، على أن تُفرض مبالغ مالية على النسب التي تتجاوز الحد المسموح به".وأشار إلى "وجود مقترحات أخرى قُدمت خلال الاجتماع، من بينها احتساب الغرامات التي ترصدها الكاميرات وأجهزة الرصد الإلكتروني بنسبة 50% من الغرامة الأصلية، إلى جانب تمديد مدة السماح لدفع نصف قيمة الغرامة من ثلاثة أيام إلى عشرة".وبيّن أن "المقترحات تشمل منع تكرار الغرامة على المواطن عن المخالفة نفسها خلال مدة زمنية محددة، خصوصاً في حال رصدها من أكثر من كاميرا في الوقت نفسه أو ضمن المسار ذاته، فضلاً عن تنظيم عمل مكاتب عقود السيارات وفق الأطر القانونية والأصولية".وأكد عضو اللجنة القانونية أن "هذه التعديلات تهدف إلى الوصول إلى قانون مرور أكثر وفاعلية، يجمع بين تشديد الإجراءات بحق المخالفات التي تهدد السلامة العامة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع تعزيز الاعتماد على في تنظيم ومراقبة حركة المرور".