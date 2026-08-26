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آب يودع العراقيين بزخات مطر
محليات
2026-08-26 | 02:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,352 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الاربعاء، تساقط امطار في
المنطقة الشمالية
من البلاد.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تواجد بعض الغيوم في اقسام متفرقة من
المنطقة الجنوبية
والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الجمعة سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تواجد بعض الغيوم في اقسام متفرقة من المنطقة الجنوبية والرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".
واضافت ان "طقس يوم السبت سيكون صحوا مع تواجد بعض الغيوم في أماكن متفرقة من البلاد وخاصة في الأقسام الشمالية من
المنطقة الشمالية
مع فرصة لهطول زخات مطر خفيفة فيها والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقتين الوسطى والشمالية لتصل الى (30) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف فيهما ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، موضحة ان "طقس يوم الاحد سيكون غائما جزئيا يتحول الى صحو خلال النهار والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".
وتابعت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد ستتراوح بين 39-50"
.
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